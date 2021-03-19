Берлин отказался комментировать предложение поддержать Киев из-за "Севпотока - 2"

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Германия не комментирует сообщения СМИ о ходе переговоров по "Северному потоку - 2" с США, в целом негативная позиция ФРГ по экстерриториальным санкциям не менялась и известна Вашингтону. Об этом заявила в пятницу на брифинге в Берлине в ответ на вопрос ТАСС представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

"Наша позиция по "Северному потоку - 2" не изменилась", - сказала она, комментируя очередные предостережения США в адрес участников проекта. "Эти заявления мы приняли к сведению", - добавила она. "Экстерриториальные санкции мы отвергаем, о чем говорили американской стороне", - отметила представитель ведомства.

Газета Handelsblatt в четверг со ссылкой на источники в кабмине ФРГ сообщила, что правительство Германии в ходе переговоров с США о дальнейшей судьбе "Северного потока - 2" предложило "более решительную поддержку Украины" в том числе в виде инвестиций, если Вашингтон откажется от новых санкций против участников проекта. "Я не комментирую сообщения прессы по этой теме", - сказала Адебар.

Ранее США вновь предостерегли участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по его строительству. Как заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, "Госдепартамент фиксирует попытки достроить газопровод "Северный поток - 2" и отслеживает информацию о компаниях, вовлеченных в этот процесс". По его словам, администрация Джо Байдена намерена придерживаться законодательства, предполагающего введение санкций в отношении компаний, участвующих в реализации проекта.