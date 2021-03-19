Набсовет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды в объеме 56% от прибыли

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2020 года в размере 56% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Наблюдательный совет поддержал предложение менеджмента компании о выплате дивидендов на уровне прошлого года, в процентном соотношении это 56%", - сказал он.

Сумма дивидендов может составить 422,4 млрд рублей - из расчета 18,7 рубля на одну акцию (55,9% от скорректированной чистой прибыли по МСФО). В случае принятия годовым общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов половина этой суммы - 211,2 млрд руб. - поступит в бюджет страны ориентировочно в мае 2021 года.

Годовое общее собрание акционеров Сбербанка пройдет 23 апреля в заочной форме.

"У нас собрание планируется на 23 апреля текущего года", - сказал Греф, уточнив, что собрание акционеров пройдет в удаленном режиме.

По итогам 2019 года Сбербанк выплатил дивиденды в размере 422,38 млрд рублей - из расчета 18,7 рубля на акцию.

Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября 2020 года одобрил новую дивидендную политику и стратегию развития до 2023 года. Совет утвердил положение о дивидендной политике, согласно которой Сбербанк будет поддерживать долю выплаты дивидендов на уровне не менее 50% от чистой прибыли группы по МСФО.