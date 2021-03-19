Эксперты обнаружили троян, маскирующийся под приложение Clubhouse для Android

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения Eset предупредили о существовании трояна, который распространяется под видом еще не существующей Android-версии соцсети Clubhouse. Об этом говорится в сообщении компании.

По данным Eset, зловред BlackRock может похищать данные для входа в разные онлайн-сервисы. "После загрузки троян пытается похитить учетные данные жертвы, используя атаку с наложением вредоносных окон. При запуске приложения угроза отображает окно для входа в систему, идентичное настоящей программе. Но вместо входа в систему пользователь передает свои учетные данные киберпреступникам", - отмечают эксперты.

Так, среди программ, данные для входа в которые могут похищать киберпреступники, оказались также Twitter, WhatsApp, Facebook, Amazon, Netflix, Outlook, eBay, Coinbase, Plus500, Cash App, BBVA и Lloyds Bank, добавили в Eset.