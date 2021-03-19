Размер дивидендов "Новатэка" за 2020 год может вырасти до 108 млрд руб.

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Совет директоров "Новатэка" рекомендовал акционерам компании утвердить дивиденды компании за 2020 год в размере 23,74 рубля на одну обыкновенную акцию. С учетом промежуточных дивидендов всего за 2020 год компания выплатит 35,56 рубля на одну обыкновенную акцию (355,6 рубля на одну ГДР), что на 10% больше дивидендов за 2019 год. Об этом сообщает компания.

"Таким образом, всего на выплату дивидендов по результатам 2020 года рекомендовано направить 107,971 млрд рублей, что соответствует новой дивидендной политике компании по выплате не менее 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО, скорректированной на статьи, не относящиеся к основной деятельности и неденежные статьи", - говорится в сообщении.

Годовое собрание акционеров компании состоится 23 апреля 2021 года.