МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. X5 Retail Group планирует открыть в 2021 году до 1,5 тыс. новых магазинов, сообщил во время телефонной конференции главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман.

"Мы планируем открыть до 1,5 тыс. новых магазинов, приоритетом станет формат "у дома", - сказал он.

X5 также продолжит развивать новую сеть жестких дискаунтеров "Чижик" и планирует открыть около 50 магазинов этой сети в 2021 году, подтвердил Шехтерман.

На 31 декабря 2020 года под управлением X5 Retail Group находились 17 тыс. 707 магазинов. Сеть включает в себя 16 тыс. 709 магазинов "Пятерочка", 933 супермаркета "Перекресток" и 56 гипермаркетов "Карусель". Под управлением компании находятся 45 распределительных центров. Ретейлер также развивает цифровые бизнесы в e-commerce "Перекресток Впрок", 5Post, сервисы экспресс-доставки и агрегатор "Около".

Выручка X5 Retail Group в 2020 году увеличилась на 14,1% и составила 1,978 трлн руб., чистая прибыль выросла на 45,3% по сравнению с предшествующим годом и достигла 28,34 млрд руб.

Акционерами X5 являются CTF Holdings S.A. - 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11,43%, директора X5 - 0,09%, казначейские акции - 0,01%, акции в свободном обращении - 40,61%.