Инвестфонд для развития инновационных производств будет создан в технополисе "ЭРА"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств будет создан на базе технополиса "ЭРА". Фонд будет оказывать поддержку на всех этапах реализации инициативных проектов технополиса: от структурирования сделки до выделения финансирования и дальнейшего сопровождения проектов, сообщается в пресс-релизе Промсвязьбанка (ПСБ), который принял участие в создании фонда.

"На базе военного инновационного технополиса "ЭРА" будет создан первый инвестиционный фонд для развития инновационных производств. Соответствующее соглашение о сотрудничестве по этим вопросам заключено сегодня в Москве между ПСБ и Главным управлением научно-исследовательской деятельности Минобороны России", - говорится в сообщении.

Согласно подписанному соглашению, ПСБ будет заниматься финансированием проектов участников технополиса "ЭРА" в сфере высоких технологий оборонно-промышленного комплекса на стадии формирования и масштабирования инновационных производств, а также их последующим выводом на массовый выпуск продукции.

Помимо этого, в рамках соглашения ПСБ также планирует проведение образовательных программ для сотрудников Минобороны, работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и организаций, участвующих в реализации гособоронзаказа на территории технополиса, в том числе по темам диверсификации ОПК и сопровождения ГОЗ.

Глава ПСБ Петр Фрадков, слова которого приводятся в сообщении, отмечает, что участие в создании инвестиционного фонда является частью стратегии банка по развитию небанковских сервисов в области аналитики, консалтинга и непосредственно финансирования проектов ОПК.

"ПСБ как опорный банк предприятий отечественного ОПК выступает за расширение инструментария поддержки компаний этого сектора, в том числе с целью диверсификации производств и выпуска гражданской продукции, а также для масштабирования наиболее перспективных разработок проектов технополиса "ЭРА", - считает Фрадков.

Военный инновационный технополис "Эра" образован в Анапе в 2018 году. Основная цель - создание инновационной инфраструктуры и формирование эффективной модели организации научных исследований в интересах укрепления обороноспособности страны.