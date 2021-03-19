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Кабмин разрешил Минцифры увеличить число заместителей министра и количество департаментов

В ведомстве ранее объясняли необходимость этой меры в связи с передачей министерству функций упраздняемых Роспечати и Россвязи

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление правительства, которое увеличивает число заместителей министра цифрового развития с 9 до 10 и число департаментов Минцифры с 15 до 18. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В Минцифры ранее объясняли необходимость этой меры в связи с передачей министерству функций упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечати) и Федерального агентства связи (Россвязи). В связи с передачей, а также закреплением новых полномочий планируется увеличение штатной численности Минцифры, отмечали в ведомстве.

В конце ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ, который упраздняет подведомственные Минцифры РФ Роспечать и Россвязь. Функции упраздняемых ведомств перешли в Минцифры, которое становится их правопреемником. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минцифры РФ завершить процесс ликвидации обоих ведомств до 30 июня 2021 года.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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