Производство яиц в России в феврале снизилось на 4,3%

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Производство яиц в РФ в феврале 2021 года снизилось на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 3,2 млрд штук. Об этом говорится в материалах Росстата.

По сравнению с показателем за январь 2021 года снижение составило 11%. По данным ведомства, производство молока в феврале 2021 года по сравнению с показателем за февраль 2020 года снизилось на 0,3% и составило 2,2 млн тонн. По сравнению с январем этот показатель вырос на 0,3%.

Производство скота и птицы на убой в живом весе в феврале 2021 года снизилось на 2,2% и составило 1,1 млн тонн. По сравнению с показателем за январь 2021 года рост производства в этом сегменте составил 1,4%.

Объем сельхозпроизводства в России в январе-феврале 2021 года вырос на 0,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 395,3 млрд рублей. "Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в феврале 2021 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 214,5 млрд рублей, в январе-феврале 2021 года - 395,3 млрд рублей", - отмечается в материалах ведомства.

Как сообщили в Росстате, на конец февраля 2021 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,2 млн голов (на 0,7% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 7,9 млн (на 1,1% меньше). Поголовье свиней составило 26,1 млн (на 0,8% больше), овец и коз - 26,1 млн (на 3,4% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 39,7% поголовья крупного рогатого скота, 8,8% свиней, 46,5% овец и коз (на конец февраля 2020 года - соответственно 40,7%, 9,6%, 46,4%).

К началу марта 2021 года обеспеченность скота кормами в расчете на одну условную голову скота в сельхозорганизациях была выше на 1,4%, чем на соответствующую дату предыдущего года.

О транспорте

Грузооборот транспорта в России в январе-феврале 2021 года, согласно предварительным данным, уменьшился по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 г. на 1,4% и составил 887,3 млрд т/ км, говорится в оперативном докладе Росстата.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта остался на прежнем уровне и составил 407,2 млрд т/км. Грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 0,5%, до 38,9 млрд т/км. При этом грузооборот морского транспорта за отчетный период уменьшился на 10,9% и составил 5,4 млрд т/км, а показатель по внутреннему водному транспорту снизился на 7,8% - до 3,7 млрд т/км. В то же время грузооборот воздушного транспорта увеличился на 47,1%, до 1,2 млрд т/км, а трубопроводного уменьшился на 2,9%, до 430,8 млрд т/км.

Производство легковых автомобилей в России в феврале 2021 года увеличилось на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 125 тыс. штук, следует из уточненных данных Росстата. При этом по сравнению с январем этого года выпуск легковых машин вырос на 34%. В целом за январь-февраль показатель увеличился на 3,3%.

Производство грузовых автомобилей в феврале выросло на 45,7% в годовом выражении - до 15 тыс. штук, а относительно января - в 2,5 раза. За первые два месяца года выпуск грузовиков увеличился на 49,1%.

Выпуск автобусов массой более пяти тонн в отчетном месяце сократился на 16,2%, составив 1,1 тыс. штук (рост в 2,7 раза к январю 2021 года). Также в феврале было произведено 29 тыс. двигателей внутреннего сгорания, что 4,7% выше по сравнению с февралем прошлого года (рост в 2 раза к январю 2021 года).

Розничная торговля

Оборот розничной торговли в России в январе-феврале 2021 года снизился на 0,7% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, в феврале снижение составило 1,3%. "Оборот розничной торговли в феврале 2021 года составил 2 трлн 774,3 млрд рублей, или 98,7% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-феврале 2021 года - 5 трлн 578 млрд рублей, или 99,3%", - сообщили в службе госстатистики.

По данным Росстата, в феврале оборот розничной торговли на 95,3% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 4,7% (в феврале 2020 года - 95% и 5% соответственно). В феврале 2021 года в структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 48,9%, непродовольственных товаров - 51,1% (в феврале 2020 года - 48,3% и 51,7% соответственно).

Оборот розничной торговли торгующих организаций, по данным статистики, в феврале снизился на 0,9% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 2 трлн 645,3 млрд рублей. По сравнению с январем снижение составило 1,7%. Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках в феврале 2021 года по сравнению с февралем 2020 года снизилась на 8,9%, до 129 млрд рублей. По сравнению с январем 2021 года снижение составило 4,8%.