WSJ: Минюст США ведет расследование в отношении Visa по антимонопольным нарушениям

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Минюст США проводит расследование в отношении американской корпорации Visa по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, антимонопольное подразделение Минюста собирает информацию насчет того, ограничивала ли Visa транзакции предпринимателей в другие платежные системы. Следователи интересуются, является ли проводимая корпорацией политика средством, которое позволяет в нарушение законов сохранять доминирующую позицию на рынке, а также проверяют банки на предмет получения каких-либо указаний насчет ограничений работы небольших платежных систем. Согласно закону, у предпринимателей должна быть возможность выбора между двумя не связанными между собой платежными системами.

Как отмечает издание, предприниматели уже на протяжении нескольких лет утверждают, что зачастую не могут осуществить перевод с Visa или Mastercard в небольшие платежные системы, из-за чего им приходится платить более высокие сборы по сравнению с теми, которые предлагают миноритарные платежные системы.