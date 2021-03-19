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WSJ: Минюст США ведет расследование в отношении Visa по антимонопольным нарушениям

По данным The Wall Street Journal, антимонопольное подразделение собирает информацию о том, ограничивала ли Visa транзакции предпринимателей в другие платежные системы

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Минюст США проводит расследование в отношении американской корпорации Visa по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, антимонопольное подразделение Минюста собирает информацию насчет того, ограничивала ли Visa транзакции предпринимателей в другие платежные системы. Следователи интересуются, является ли проводимая корпорацией политика средством, которое позволяет в нарушение законов сохранять доминирующую позицию на рынке, а также проверяют банки на предмет получения каких-либо указаний насчет ограничений работы небольших платежных систем. Согласно закону, у предпринимателей должна быть возможность выбора между двумя не связанными между собой платежными системами.

Как отмечает издание, предприниматели уже на протяжении нескольких лет утверждают, что зачастую не могут осуществить перевод с Visa или Mastercard в небольшие платежные системы, из-за чего им приходится платить более высокие сборы по сравнению с теми, которые предлагают миноритарные платежные системы.

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