В "Аэрофлоте" анонсировали введение цифрового проездного IATA Travel Pass к осени

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Введение мобильного приложения IATA Travel Pass, которое сейчас разрабатывается Международной ассоциацией воздушного транспорта и в том числе будет учитывать информацию, касающуюся вакцинации от коронавируса, может помочь восстановлению рынка авиаперевозок. Глобальное использование приложения может начаться уже текущей осенью, сообщил генеральный директор авиакомпании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1"

"Это [IATA Travel Pass] мобильное приложение, в котором будут персональные данные пассажира, те, которые обычно вы заполняете, когда бронируете билет. Будет раздел, связанный с вакцинацией, каким-то еще там элементами, с визой. Приложение - оно должно помочь в автоматическом режиме как проверить эту информацию, так и позволить обменяться с другими авиакомпаниями, это важнейший документ для всех авиаперевозчиков, и с его появлением, и с возможностью признания всеми авиакомпаниями будет связано быстрое восстановление рынка", - сказал Полубояринов.

"Мы считаем, что к осени уже все должно быть готово и все между собой должны договориться", - добавил он.

Он отметил, что на стоимости билетов наличие такого приложения не отразится, но даст пассажирам возможность перемещаться по всему миру.

С 15 марта авиакомпания Singapore Airlines первой в мире запустила в тестовом режиме мобильное приложение Международной ассоциации воздушного транспорта, в которое загружаются сведения о вакцинации пользователя, его тестировании на коронавирус, наличии или отсутствии антител. Приложение IATA пока действует на рейсах из Сингапура в Лондон.

IATA Travel Pass включает четыре модуля, позволяющих путешественникам, в частности, получить необходимую информацию о требованиях, которые нужно выполнить при осуществлении поездки в ту или иную страну. При помощи цифрового проездного клиенты смогут найти данные о центрах тестирования и вакцинации в пункте отправления. Кроме того, путешественники смогут получить сертификат о прохождении тестирования и вакцинации и впоследствии предъявить его соответствующим авиакомпаниям и контролирующим органам.