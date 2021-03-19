СМИ: Блинкен и Маас могут обсудить на очной встрече 23-24 марта "Северный поток - 2"

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД ФРГ Хайко Маас могут обсудить на очной встрече на следующей неделе ситуацию вокруг реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом сообщила в пятницу газета Handelsblatt со ссылкой на собственные источники.

Как отметило издание, "до сих пор личное знакомство было невозможным". Блинкен намеревается 23-24 марта "воспользоваться встречей глав МИД стран - участниц НАТО и найти время для двусторонней встречи с Маасом", на которой речь, очевидно, пойдет о "Северном потоке - 2", пишет газета.

18 марта Госдепартамент США предостерег участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по его строительству, пригрозив им санкциями. Как сообщило в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на источники, новые рестрикции американской администрации могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG.