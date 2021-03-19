Глава OMV заявил, что надеется на завершение "Северного потока - 2"

ВЕНА, 19 марта. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на угрозы санкций США. Такую надежду выразил в беседе с газетой Wiener Zeitung председатель правления австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле, который выступает партнером "Газпрома" по реализации "Северного потока - 2". Его слова приводит в пятницу Австрийское агентство печати.

18 марта Госдепартамент США предостерегал участников проекта "Северный поток - 2" от продолжения работ по его строительству, пригрозив им санкциями.

"Я надеюсь на это [завершение строительства]. Этот проект имеет большое значение для безопасности снабжения европейского газового рынка, поэтому ответственность за принятие решений лежит на Европе", - сказал Зеле.

"На протяжении десятилетий нас связывает глубокая трансатлантическая дружба с США. И друзья не должны угрожать друг другу", - прокомментировал Зеле угрозы санкций со стороны США.

По словам Зеле, участникам проекта "Северный поток - 2" необходимо при его реализации учитывать опасения небольших стран - членов ЕС, и у Германии в качестве страны - куратора газопровода четкая позиция по этому вопросу. Зеле также добавил, что для реализации проекта нужно вести политический диалог и разъяснительную работу.