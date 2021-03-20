Россия в январе - феврале осталась вторым ведущим экспортером нефти в Китай

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Российская Федерация в январе - феврале сохранила статус крупнейшего экспортера нефти в Китай, уступая Саудовской Аравии. Об этом сообщило в субботу Главное таможенное управление КНР.

По его данным, за два месяца Россия продала Китаю 13,93 млн тонн нефти стоимостью $5,42 млрд. Поставки сократились в годовом исчислении на 23%.

Показатель Саудовский Аравии тоже уменьшился - на 24%, до 15 млн тонн. Согласно опубликованной статистике, стоимость нефти, ввезенной в Китай из этой ближневосточной страны в январе и феврале, составила $5,71 млрд. На третьем месте среди импортеров - Ирак (10 млн тонн), за ним следуют Оман и Ангола - 7,78 млн и 6,74 млн тонн соответственно. Соединенные Штаты заняли 9-е место (3,42 млн тонн), уступив Бразилии, Объединенным Арабским Эмиратам и Кувейту.

Тем не менее, только за февраль Россия заметно сократила разрыв, потеснив Саудовскую Аравию: Москва продала Пекину 7,32 млн тонн, что всего на 130 тыс. тонн меньше саудовских поставок. По данным таможни, стоимость энергоносителя, закупленного Китаем у РФ в этом месяце, составила 2,97 млрд долларов. По сравнению с февралем 2020 года объем российского экспорта вырос примерно на 11%.

Согласно статистике, в 2020 году Китай импортировал из России 83,57 млн тонн нефти на $27,3 млрд. Аналогичные показатели саудовских поставщиков - главного конкурента РФ - составили 84,92 млн тонн и $28,05 млрд соответственно.