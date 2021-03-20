Кабмин утвердил перечень установок по производству жидкого топлива для использования СЗПК

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил перечень установок для использования механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в нефтепереработке, что позволит привлечь 200 млрд рублей инвестиций. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

"Ожидается, что принятое решение позволит привлечь в нефтепереработку дополнительно около 200 млрд рублей, поможет модернизировать НПЗ и переориентировать их на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью", - говорится на сайте правительства.

Так, документ содержит перечень установок по производству жидкого топлива, в отношении которых будет применяться механизм СЗПК. В их числе - агрегаты крекинга, риформинга, замедленного коксования, очистки нафты и керосина, изомеризации бензина, депарафинизации.

Уточняется, что бизнес сможет инвестировать в проекты по глубокой переработке нефтяного сырья в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, целью которых является улучшение делового климата, а также создание предсказуемых условия для реализации инвестиционных проектов.

Кабмин также напоминает, что закон "О защите и поощрении капиталовложений", запустивший механизм СЗПК, принят в апреле 2020 года и предусматривает так называемую стабилизационную оговорку, гарантирующую неизменность ряда налогов, условий землепользования и градостроительной деятельности.