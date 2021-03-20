Первый зампред ЦБ РФ считает, что санкции против России сохранятся

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Первый зампред Банка России Сергей Швецов считает, что антироссийские санкции нельзя сбрасывать со счетов, так как они сохранятся. Такое мнение он высказал на проходящей в субботу в онлайн-формате первой стратегической сессии с представителями финансовой отрасли в рамках работы над стратегией развития финансового рынка до 2030.

"Санкции, к сожалению, останутся, и мы не можем сбрасывать их со счета", - сказал Швецов.

Еще одним трансграничным вызовом первый зампред назвал философию ESG (environmental - экология, social - социальное развитие, governance - корпоративное управление).

"И новая мораль, новая философия ESG, которая будет привносить и регулирование, и изменение парадигмы, это то, что нас ждет с точки зрения трансграничных вызовов", - отметил Швецов.

Принципы (индексы) ESG рассказывают инвесторам о стратегии компании, условиях труда сотрудников и о том, как предприятие заботится об экологии.