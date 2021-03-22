На границе Приморья и КНР скопилось более 400 грузовых машин

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Количество грузовых машин, скопившихся на въезде в Китай у пропускных пунктов в Приморском крае, превысило 400, увеличившись в полтора раза за последний месяц. Такие данные приводит в своей официальной статистике на понедельник Дальневосточное таможенное управление.

По опубликованным данным, очередь из грузовиков перед приморскими пунктами пропуска составила 427 автомобилей. Еще 2 февраля текущего года их насчитывалось 147. При этом 18 февраля, то есть после окончания китайского Нового года, когда автомобильные пункты пропуска традиционно закрывались на неделю, у границы стояло 267 машин.

Как пояснили ТАСС в таможне, за минувшие сутки было оформлено на пересечение границы 72 грузовика, но к пунктам пропуска их приезжает больше.

Основные поставки китайских овощей в Приморье идут через пункты пропуска "Краскино", "Пограничный" и "Полтавка". В прошлом году китайские власти дважды ограничивали пересечение границы водителями грузовиков по соображениям борьбы с коронавирусной инфекцией. Из-за этого с российской стороны постоянно скапливались очереди из грузовых автомобилей. Чтобы нормализовать ситуацию, власти Приморского края ввели электронные очереди на проезд грузового автотранспорта к пунктам пропуска.