Приангарье получит более 4 млрд рублей на реконструкцию двух малых аэропортов

ИРКУТСК, 22 марта. /ТАСС/. Реконструкцию двух региональных аэропортов в городах Киренск и Усть-Кут Иркутской области планируется профинансировать из федерального бюджета, предусмотрено выделение 4,1 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщил ТАСС представитель министерства жилищной политики, энергетики и транспорта региона.

"Модернизация аэропортового комплекса Усть-Кута предусматривает выделение федерального финансирования в 2,7 млрд рублей. Реконструкция объектов аэропортового комплекса города Киренска предполагает стоимость реконструкции 1,4 млрд рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что выделять средства из областного бюджета не планируется.

По его словам, в сентябре 2020 года аэропорты одобрены к включению в федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов", являющийся частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Предполагается, что реконструкция будет проведена в 2025-2030 годах.

Планы реконструкции

В аэропорту Усть-Кута, который является базовым для отправки вахтовиков на нефтегазовые месторождения, необходимо реконструировать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и локальные очистные сооружения. Эта часть инфраструктуры является собственностью РФ. Авиакомпании UTair как владельцу аэропорта власти рекомендовали обеспечить строительство нового терминала.

В аэропорту города Киренска, где авиация является основным видом транспортного сообщения с другими территориями региона, планируется выполнить реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона.

Отвечая на вопрос о том, как сильно изношена инфраструктура аэродромов, собеседник агентства сказал, что если реконструкция не будет проведена, это грозит закрытием аэропортов для обслуживания вертолетов и самолетов.

Аэропорт Усть-Кута является одним из самых крупных аэропортов регионального значения в Восточной Сибири. Принимает самолеты Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-30 Ан-32, Ан-74, Ан-72, Ан-148, Як-40, ATR-42, Ил-114, L-410, вертолеты всех типов. Население города Усть-Кут около 41 тыс. человек.

Аэропорт Киренска принадлежит ООО "Иркутский авиацентр технического обслуживания и ремонта №403". В Киренске проживают более 11 тыс. человек. Иркутск - единственный город, с которым у Киренска налажено регулярное авиасообщение.