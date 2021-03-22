Чистая прибыль сети "Мать и дитя" за 2020 год по МСФО выросла на 56%

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль сети клиник "Мать и дитя" за 2020 год по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 56% по сравнению с показателем за 2019 год и составила 4,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Как сообщили в сети клиник, ее выручка за год увеличилась на 18%, до 19,133 млрд руб. за счет развития услуг стационара и таких направлений, как хирургия, онкология, терапия и травматология. EBITDA выросла на 30% год к году и составила 6 млрд руб., обеспечив рентабельность по EBITDA на уровне 31,4%, что на 2,7 п. п. выше 2019 года. Одним из факторов роста стало увеличение доли в структуре выручки московской госпитальной группы.

Денежный поток компании за год от операционной деятельности увеличился на 32% и составил 6,5 млрд руб.

Капитальные затраты (CAPEX) составили 3,9 млрд руб., при этом основные инвестиции включали развитие комплекса "Лапино". Долг группы по состоянию на 31 декабря 2020 года снизился на 4% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2019 года и составил 6,8 млрд руб., чистый долг снизился на 17% по сравнению с аналогичным показателем на конец 2019 года, до 2,9 млрд руб. Соотношение чистый долг/ EBITDA составило 0,5x.

Чистый оборотный капитал остался отрицательным - в размере 2,2 млрд руб. - и составил 11,5% от выручки.

Выплата дивидендов

Финальные дивиденды сети клиник Мать и дитя" по итогам 2020 года могут составить 1,427 млрд рублей. "Совет директоров ГК "Мать и дитя" рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2020 год в размере 1 427 млн руб., что составляет 19 руб. на акцию (в дополнение к дивидендам в размере 9,8 руб. на акцию, выплаченным как промежуточные за первое полугодие 2020 года)", - отмечается в сообщении.

Годовое общее собрание акционеров компании, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении выплат дивидендов, пройдет 22 апреля 2021 года. Датой закрытия реестра для участия в собрании станет 19 марта 2021 года. Последней датой приема результатов голосования владельцев ГДР станет 20 апреля 2021 года.

При условии утверждения акционерами дивидендов на годовом общем собрании акционеров компании предварительной датой закрытия реестра для целей выплаты дивидендов станет 5 мая 2021 года. Датой торгов, начиная с которой новые акционеры компании не будут иметь права на получение дивидендов (ex-dividend date), установлено 4 мая 2021 года. Выплата дивидендов держателям ГДР будет осуществлена 25 мая 2021 года в долларах США по курсу ЦБ РФ на 19 марта 2021 года.

Уставный капитал MD Medical Group Investments plc состоит из 75 млн 125 тыс. 10 акций. Free float составляет 32,1%, остальные акции принадлежат MD Medical Holding Limited, владельцем которой является Марк Курцер.

На дивиденды за 2019 год ГК "Мать и дитя" направила 1,389 млрд руб., или 18,5 руб. на акцию.

Группа компаний "Мать и дитя" объединяет 42 медицинских учреждения, в том числе шесть многопрофильных госпиталей и 36 амбулаторных клиник в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Уфе, Перми, Самаре и Самарской области, Иркутске, Ярославле, Владимире, Новосибирске, Рязани, Костроме, Новокузнецке, Красноярске, Омске, Барнауле, Тюмени, Воронеже, Нижнем Новгороде, Волгограде, Туле, Казани, Владивостоке, Краснодаре и Ростове-на-Дону.