WWF России направил письмо Радионовой с просьбой разобраться в проблемах добычи золота

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) России направили письмо главе Росприроднадзора Светлане Радионовой с просьбой ужесточить порядок выдачи лицензий на добычу россыпного золота в Сибири и на Дальнем Востоке. В данных регионах было выявлено более 280 случаев загрязнения рек в 2020 году, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда.

"Мы неоднократно заявляли о загрязнениях рек, выявленных с помощью космических изображений 2018-2020 годах <...> Но при этом, к сожалению, масштаб разрушения речных экосистем во многих регионах все равно растет. С учетом этого сейчас крайне важно, чтобы для системного решения проблемы подключились и федеральные природоохранные органы. Наш мониторинг будет продолжен и в этом году", - говорится в сообщении.

По данным фонда, на территории ряда субъектов Дальневосточного федерального округа в период 15 мая - 15 октября 2020 года было выявлено 205 случаев загрязнения рек, на территории Сибирского федерального округа - 78 случаев загрязнения.

По мнению WWF, эффективного проведения надзорных мероприятий не достаточно для защиты рек от загрязнения во время добычи россыпного золота. "Считаем, что проведение только контрольно-надзорных мероприятий, даже осуществляемых с высокой степенью эффективности, не способно кардинально изменить ситуацию и предотвратить загрязнение рек в результате деятельности золотодобывающих предприятий. Решение требует системных мер: изменений в правовом регулировании порядка выдачи лицензий, требований к недропользователям, их обязательствам по проведению природоохранных мероприятий", - говорится в тексте письма.