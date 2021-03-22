ОЭЗ "Технополис "Москва" будет обучать специалистов в сфере ЖКХ по стандартам WorldSkills

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Технополис "Москва" начнет в июле 2021 года обучение специалистов в области ЖКХ и водоснабжения по новой программе, соответствующей стандартам WorldSkills. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ОЭЗ.

Программа разработана компанией "Приводная техника" и Московским государственным образовательным комплексом (МГОК), работающими в "Технополисе "Москва". Она рассчитана на 72 часа.

"Промышленная кооперация компаний ОЭЗ "Технополис "Москва" набирает обороты, в процесс вовлекаются не только промышленники, но и образовательные учреждения. Курс обучения по компетенции "Автоматизированный электропривод" стал еще одним примером создания нового продукта на основе кооперации между организациями, работающими на территории столичной ОЭЗ. Он включает в себя теорию, которую преподают в МГОК, и практические занятия с использованием стенда с оборудованием компании "Приводная техника". Одной из социально значимых составляющих курса станет программа "Навыки мудрых", в рамках которой специалисты старше пятидесяти лет смогут как повысить свою квалификацию, так и освоить новую специальность, востребованную в сфере ЖКХ", - отметил генеральный директор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев, слова которого приводит пресс-служба.

Учебный стенд, имитирующий работу станции водоснабжения, установлен на территории МГОК. "Наша компания производит целый спектр товаров для жилищно-коммунального хозяйства. Так, в начале 2021 года мы завершили разработку инновационной лифтовой лебедки, и в настоящее время она проходит испытания на лифтостроительных предприятиях страны. В сфере водоснабжения компания сотрудничает с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения, поставляет на Мосводоканал и ряд других российских водоканалов приводы для различных насосов и системы их управления. Потребность в кадрах высокая. Понимаем, что подготовкой специалистов наряду с образовательными учреждениями должны заниматься и практики", - сказал генеральный директор компании "Приводная техника" Дмитрий Краснов, которого также цитирует пресс-службе.

ОЭЗ "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна - в Печатниках и четыре - в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". В настоящий момент на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний.