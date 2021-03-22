"Мечел" предупредил о рисках неплатежей в связи с просрочкой долга

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Горно-металлургический холдинг "Мечел" в 2020 году допустил дефолт по выплате основной суммы долга экспортных кредитов, полученных в 2010 году. Компания предупредила, что не сможет погасить задолженность без ее рефинансирования или реструктуризации, говорится в отчете "Мечела" по форме 20-F.

В апреле 2020 года "Мечел" продал компании "А-Проперти" за 89 млрд рублей свои доли (51%) в трех компаниях Эльгинского проекта - "Эльгауголь", "Эльга-дорога" и "Мечел Транс Восток". Одновременно со сделкой "Мечел" подписал с ВТБ и Газпромбанком соглашения о реструктуризации долга, согласно которым сумма выручки от продажи долей была направлена на досрочное погашение основного долга перед банками пропорционально их долям в кредитном портфеле группы. По новым условиям реструктуризации срок погашения задолженности по части кредитов ВТБ и кредитов Газпромбанка был продлен на семь лет до марта 2027 года с возможностью дополнительного продления на три года.

Однако в отчете компания отмечает, что, несмотря на реструктуризацию, у нее сохраняется "значительная задолженность, которую невозможно погасить без дальнейшего рефинансирования или реструктуризации". Переговоры с кредиторами на эту тему еще находятся в процессе, указывается в отчете. Компания оценивает дефицит оборотного капитала на конец 2020 года в 330,5 млрд рублей против 393,4 млрд рублей годом ранее.

"Мы также отмечаем, что мы допустили дефолт по выплатам основной суммы долга и процентов по нереструктуризированным соглашениям о предоставлении экспортных кредитов с международными кредиторами. Кроме того, мы нарушили и продолжаем нарушать ряд финансовых и нефинансовых обязательств по нашим кредитным соглашениям", - сообщается в документе. В компании опасаются, что кредиторы могут усилить требования по выплате долга из-за невыполнения текущих обязательств.

В 2010 году "Мечел" привлек экспортный кредит для установки прокатного стана на дочернем Челябинском металлургическом заводе. Кредитная линия состояла из трех траншей от BNP Paribas S.A. ($102,8 млн), Газпромбанка ($219,4 млн) и UniCredit ($89,2 млн). Страховое покрытие обеспечили экспортные агентства Италии, Германии и Китая. По состоянию на 31 декабря 2020 года основная сумма долга по кредитной линии составила 25,5 млрд рублей, при этом просроченная задолженность - 24,5 млрд рублей и просроченные проценты - 0,9 млрд рублей.

Чистая прибыль "Мечела" по МСФО, приходящаяся на акционеров, по итогам 2020 года снизилась на 66% по сравнению с показателем за 2019 год и составила 808 млн рублей. Выручка за отчетный период сократись на 8% - до 265,45 млрд рублей. Чистый долг "Мечела" без пеней, штрафов и опционов за год снизился на 74,8 млрд рублей и на конец 2020 года составил 325,6 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2020 года составило 7,9х против 7,5х годом ранее.

О компании

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.

Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и члены его семьи контролируют 50,2% акций компании.