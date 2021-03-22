Предприниматели направились в правительственный квартал Киева, протестуя против локдауна

КИЕВ, 22 марта. /ТАСС/. Несколько сотен участников движения "SaveФОП" ("Спасти физических лиц-предпринимателей") утром в понедельник собрались на площади Независимости в Киеве, чтобы затем пройти маршем к зданию правительства, Верховной рады, офису президента и выразить протест введению жестких ограничений из-за пандемии коронавируса. Об этом в понедельник сообщил лидер движения Сергей Доротич.

"Выступаем за конституционные права и свободы, за предпринимательство на Украине, за упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности, против закрытия бизнеса на карантин, против произвола чиновников, против дополнительного администрирования и давления на предпринимателей", - написал он в Facebook, пояснив, что сначала колонна пройдет к зданию Киевской городской администрации, а затем направится в правительственный квартал.

Сейчас предприниматели под музыку идут колонной по центральным улицам украинской столицы с флагами организации и плакатами с названиями городов, откуда они прибыли.

Одновременно в Tekegram-канале украинского премьера Дениса Шмыгаля появилось сообщение, в котором правительство обещает не оставить бизнес в сложный период. "Государство поддержит людей в период жесткого карантина в регионах. По поручению президента Владимира Зеленского обсудили сегодня с министрами механизмы выплат компенсации предпринимателям", - написал глава правительства.

До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Шмыгаль 4 марта заявил о том, что на Украине началась третья волна пандемии. Около недели назад в стране резко увеличилось число случаев госпитализации пациентов с коронавирусом, регионы самостоятельно инициируют ограничительные меры. Глава Минздрава предупредил, что если 50-70% областей перейдут в так называемую красную зону карантина, то по всей стране будет введен жесткий карантин. "Красный" уровень присвоен Киеву и Киевской области, ряду других регионов, среди которых Сумская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. С 24 марта строгий карантин вводится в Николаеве.