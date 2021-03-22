Работодатели смогут обращаться за субсидией по найму дистанционно

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Субсидирование найма для трудоустройства безработных можно будет оформить дистанционно. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник заявил, что правительство утвердило правила предоставления субсидирования найма. По его словам, компании и индивидуальные предприниматели смогут получить субсидию от государства, если трудоустроят неработающих, которые на 1 января 2021 года состояли на учете в центрах занятости как безработные. Размер субсидии равен трем минимальным размерам оплаты труда (МРОТ) на каждого нового сотрудника.

"Субсидирование найма для трудоустройства безработных можно будет оформить удаленно. Никаких личных визитов работодателю осуществлять не придется - теперь направить заявление можно через портал "Работа в России". Получить субсидию сможет любой работодатель, если он примет в штат неработающего гражданина, зарегистрированного в центре занятости по состоянию на 1 января 2021 года. Размер субсидии на одно рабочее место может составить порядка 50 тыс. рублей. Выплаты делятся на три части. Это МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент", - рассказали в министерстве.

В ведомстве отметили, что первую субсидию в размере МРОТ работодатель получит после первого месяца, второй МРОТ - через три месяца, третий МРОТ - еще через три. Средства, которые дает государство, можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на наставничество или другие нужды предприятия.

"Это тот срок, в течение которого гражданин может адаптироваться к условиям и корпоративной культуре, сформировать необходимый набор навыков, и, соответственно, закрепиться в организации. Программа субсидирования найма позволит нам трудоустроить тех граждан, которые сейчас зарегистрированы в центрах занятости. При этом мы сможем поддержать работодателей, в том числе за счет экономии расходов на адаптацию, обучение новых сотрудников", - сказал глава Минтруда Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве добавили, что оператором платежей станет Фонд социального страхования (ФСС), который будет проверять работодателя и идентифицировать сотрудников по истечении одного, трех и шести месяцев. После этого ФСС выплачивает субсидию в течение 10 рабочих дней с даты направления заявления. При отказе работодателю сообщат в течение этого же срока.