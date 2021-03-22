Мишустин призвал наращивать торгово-экономическое сотрудничество России и Казахстана

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал наращивать торгово-экономическое сотрудничество РФ и Казахстана, которое снизилось на фоне пандемии коронавируса.

Во время переговоров в понедельник со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым российский премьер отметил, что отношения двух стран динамично развиваются, профильные министры находятся в постоянном контакте, "постоянно работают над тем, чтобы взаимодействие России и Казахстана развивалось эффективно, в соответствии с теми целями и задачами, которые ставят лидеры двух стран".

Отдельно Мишустин отметил совместную работу в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Она продолжается очень эффективно и активно, но в двусторонних отношениях очень важно наращивать наше торгово-экономическое сотрудничество, которое, к сожалению, не столь эффективно развивалось из-за пандемии. Но на сегодняшний день мы видим успехи, у нас во многих отраслях увеличивается взаимный товарооборот", - сказал глава кабмина РФ. Он добавил, что речь, в частности, идет о сельском хозяйстве, промышленности, торговле, инфраструктурном строительстве.

Мишустин предложил обсудить на переговорах реализацию решений, которые были приняты на заседании межправительственного совета ЕАЭС в Алма-Ате в начале февраля, и подготовку к следующей встречи премьеров стран Евразийского экономического союза, которая планируется в конце апреля в Казани.