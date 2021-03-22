Курс евро на Мосбирже поднялся выше 89 рублей впервые с 5 марта

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 0,9% к закрытию предыдущей сессии и достигал 89,0125 рубля, свидетельствуют данные площадки на 16:07 мск.

В последний раз курс евро находился на отметке выше 89 рублей 5 марта 2021 года.

К 16:14 мск евро торговался по 88,9075 рубля (+0,78%), а доллар - по 74,545 рубля (+0,58%).

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent снижалась на 0,26% - до $64,36 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 0,02% - до $61,43 за баррель.