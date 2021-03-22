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Спрос на сжиженный природный газ может превысить его производство в 2027 году

Это потенциальное окно возможностей для российских проектов, находящихся в стадии проектирования

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в 2027 году может превысить его производство из-за кризисного 2020 года. Об этом говорится в долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа в Российской Федерации.

"Рынок сжиженного природного газа также характеризуется ростом потенциальных заявленных к реализации экспортных проектов по производству СПГ. С учетом сокращения темпов роста спроса в 2020 году прогнозный спрос на сжиженный природный газ превысит производство к 2027 году. Это потенциальное окно возможностей для российских проектов по производству сжиженного природного газа, которые на данный момент находятся в стадии проектирования и по которым не принято финальное инвестиционное решение", - отмечается в документе.

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