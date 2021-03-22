Совет директоров "Алросы" утвердил список кандидатов в наблюдательный совет компании

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Совет директоров алмазодобывающей компании "Алроса" утвердил перечень кандидатов в наблюдательный совет. Список включает в себя 15 кандидатур, следует из сообщения, размещенного на портале раскрытия корпоративной информации.

В набсовет "Алросы" могут быть переизбраны генеральный директор компании Сергей Иванов, глава Минфина РФ Антон Силуанов и его заместитель Алексей Моисеев, глава республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и зампредседателя правительства региона Сергей Местников, старший независимый директор компании Мария Гордон, председатель комитета по кадрам и вознаграждениям Евгения Григорьева, советник генерального директора "Росгеологии" Андрей Донец, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, председатель правления "Сибура" Дмитрий Конов, управляющий директор компании "Полюс Алдан" Алексей Носков и гендиректор "Еврохима" Владимир Рашевский.

При этом вместо Натальи Гурьевой, Максима Терещенко и Олега Федорова, которые входят в набсовет "Алросы" в настоящее время, в список кандидатов вошли Игорь Даниленко, Василий Ефимов и Александр Черепанов.

"Алроса" входит в тройку крупнейших в мире компаний, добывающих алмазы, ее доля в мировом объеме добычи составляет 25%. Еще 6% приходится на ангольское предприятие Catoca, в котором у "Алросы" 41%. В России компания ведет добычу на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области.

Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Якутия - 25%, а также ее улусы (районы) - 8%, в свободном обращении почти 34% акций.