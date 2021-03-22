"Газпром нефть" оценивает возможность строительства газохимического комплекса на Ямале

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. "Газпром нефть" оценивает возможность строительства газохимического комплекса на полуострове Ямал. Об этом говорится в долгосрочной программе развития производства СПГ в стране.

В документе этот проект внесен в перечень вероятных проектов по производству СПГ. Наряду с этим проектом в списке значатся проекты "Новатэка" (Обский СПГ мощностью 5-6 млн тонн, финальное инвестрешение по которому ожидается в 2021 году, и "Арктик СПГ - 1" мощностью 19,8 млн тонн, запуск которого намечен на 2027 год), проект по строительству завода по производству СПГ в Усть-Луге мощностью 13,3 млн тонн на базе комплекса по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа, который планируется запустить в 2024-2025 годах, проект "Дальневосточный СПГ" мощностью 6,2 млн тонн и проект ЯТЭК по строительству СПГ-завода общей мощностью около 17,7 млн тонн в год, развиваемого на основе 12 месторождений Якутии, запуск которого запланирован на 2026-2027 годы.