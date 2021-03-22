МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. ВЭБ.РФ в рамках реформы институтов развития проводит реорганизацию команды и вводит новую систему оценок каждого рабочего места. Также с 1 апреля меняются условия оплаты труда сотрудников, сообщил ТАСС представитель госкорпорации.

"В настоящий момент идет работа по переоценке всего коллектива, вводится новая система оценок каждого рабочего места, а вознаграждение привязывается к достижению глобальных КПЭ корпорации, установленных правительством, - отметил собеседник агентства. - Закончен аудит должностей силами независимой консалтинговой компании. Его целью является приведение системы мотивации к стандартам рынка. С 1 апреля меняются условия оплаты труда, подписываются новые трудовые договора. Рассчитываем, что новые условия оплаты труда, как того и ожидало правительство, вступят в силу до конца апреля. Мотивация сотрудников установлена в соответствии с рекомендациями правительства с дисконтом к оплате труда по сопоставимым должностям в коммерческих банках с государственным участием".

По его словам, правительство также поставило задачу "создания рационального штата компетентных специалистов". "В соответствии с этим подходом сокращаются расходы на оплату труда высшего менеджмента госкорпорации. Аналогичное требование установлено к контролируемым организациям ВЭБ и институтов развития", - добавил он.

Агент правительства

Представитель госкорпорации отметил, что в рамках реформы ВЭБ становится агентом правительства по правам акционера или полномочий собственника институтов развития. "Например, ВЭБ поручено провести финансовый и управленческий аудит. По результатам аудита правительством будут приняты решения по дальнейшей консолидации институтов развития, их имущества и проектов", - сказал собеседник агентства, уточнив, что ВЭБ как агент правительства сможет, в частности, принимать решение о реорганизации института развития.

Кроме того, ВЭБ представит правительству в июне результаты оценки деятельности и новые интегрированные стратегии институтов развития. "Ключевой элемент реформы институтов развития: формирование на базе ВЭБ крупного инвестиционного блока. В результате будет создана новая система управления отбором проектов ВЭБ.РФ. Для этого необходима трансформация самого ВЭБ. Для корпорации это будет третья волна изменений", - добавил представитель ВЭБ.

Он напомнил, что в рамках оптимизации, которая началась в госкорпорации еще в 2018 году, штат группы сократился с 10 тыс. до 1,5 тыс. человек. Также ВЭБ отказался от служебных автомобилей с водителями, были оптимизированы представительские расходы, пересмотрены объемы страхования и пенсионного обеспечения. По словам представителя ВЭБ, сейчас аналогичные процессы начинаются в других институтах развития.

Экосистема

Помимо этого в рамках реформы институтов развития ВЭБ становится инвестиционным акселератором, рассказал представитель. "Речь идет об аналоге льготной ипотеки для реализации крупных промышленных проектов. Еще одно направление - инновационное: ВЭБ совместно с институтами развития создаст экосистему, которая позволит развивать инновационные проекты еще на этапе формирования идеи и до продажи акций успешной компании", - пояснил он.

О реформе

Реформу институтов развития премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал на оперативном совещании с вице-премьерами 23 ноября. Часть институтов войдет в состав ВЭБ.РФ, отдельные - ГТЛК и "ВЭБ-лизинг", МСП Банк и банк "ДОМ.РФ" - будут объединены в более крупные структуры.

Некоторые организации будут ликвидированы, а их функции распределят между ВЭБ.РФ и органами исполнительной власти.