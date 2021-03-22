Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже превысил 75 рублей впервые с 22 февраля

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже ускорил рост до 1,33% к закрытию предыдущей сессии и достигал 75,0975 рубля, свидетельствуют данные площадки на 18:59 мск.

В последний раз курс доллара находился на отметке выше 75 рублей 22 февраля 2021 года.

К 19:04 мск доллар торговался по 75,0075 рубля (+1,2%), а евро - по 89,48 рубля (+1,43%).

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent снижалась на 0,06% - до $64,49 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,11% - до $61,51 за баррель.