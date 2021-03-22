Соглашения о ценах на сахар в России могут продлить на два месяца

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября, говорится в сообщении кабмина.

"В целях дальнейшего сохранения розничных цен на приемлемом для граждан уровне принято решение поручить ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу провести оперативные консультации с бизнесом с целью продления соглашений о снижении и поддержании цен на белый сахар - на два месяца, на подсолнечное масло - до октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Кабмин также поручил МЭР, Минсельхозу и Минпромтогу до 25 марта подготовить и представить помесячный график (на шесть месяцев) поставок сахара в торговые сети с указанием объемов поставки и стоимости за один килограмм.

Правительство РФ также планирует полгода субсидировать перерабатывающие предприятия для поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла, говорится в сообщении кабмина.

"В целях поддержания стабильных объемов производства подсолнечного масла планируется запустить механизм субсидирования перерабатывающих предприятий сроком на шесть месяцев, который предусматривает возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного масла", - говорится в сообщении.

В кабмине также добавили, что производители белого сахара при отгрузке продукции только в розницу могут получить субсидии общим объемом 3 млрд руб. "Производителям белого сахара при соблюдении условий по отгрузке только в розницу может быть предоставлена субсидия из федерального бюджета на срок до шести месяцев из расчета 5 руб. на килограмм, при условии, что цена завода не будет повышена. Запустить такую меру планируется с 1 апреля. Общий объем субсидий может составить порядка 3 млрд руб. Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину дано поручение внести в правительство проект соответствующего акта", - говорится в сообщении.

Ранее правительство РФ поручило ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу проработать продление соглашений с бизнесом по ценам на сахар на два месяца, на масло - до октября 2021 года.

​​​​​Пошлины на импорт белого сахара

Вопрос о снятии пошлин на импорт из РФ белого сахара на период с 15 мая по 31 августа в объеме не более 350 тыс. тонн прорабатывается на уровне ЕЭК, говорится в сообщении правительства РФ.

Целью данных мер является стабилизации цен на белый сахар на внутреннем рынке РФ.

"Также на уровне ЕЭК прорабатывается вопрос о снятии пошлин на импорт белого сахара на срок с 15 мая по 31 августа этого года в объеме не более 350 тыс. тонн. Проект соответствующего акта должен быть внесен Минэкономразвития в правительство не позднее 1 апреля", - говорится в сообщении.

О соглашениях

16 декабря Минпромторг, Минсельхоз, крупнейшие российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Соглашения действуют с 20 декабря 2020 года до 1 апреля 2021 года. Согласно соглашениям, отпускные цены на заводах-производителях должны быть на сахар не выше 36 рублей, на масло подсолнечное не выше 95 рублей. В рознице цены должны быть на сахар не более 46 рублей, на масло не более 110 рублей.