Володин и Кудрин обсудили подготовку к отчету о работе Счетной палаты за 2020 год

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в понедельник обсудили подготовку к отчету о работе Счетной палаты за прошлый год. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным. Они обсудили подготовку к отчету о работе Счетной палаты за 2020 год", - сказали в пресс-службе.

На встрече было отмечено, что взаимодействие Счетной палаты и депутатов Госдумы идет эффективно.

Отчет о работе Счетной палаты в Госдуме за предыдущий год запланирован на апрель.