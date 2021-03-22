{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Володин и Кудрин обсудили подготовку к отчету о работе Счетной палаты за 2020 год

Отчет о работе аудиторского ведомства в Госдуме запланирован на апрель

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в понедельник обсудили подготовку к отчету о работе Счетной палаты за прошлый год. Об этом сообщили в думской пресс-службе.

"Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с главой Счетной палаты РФ Алексеем Кудриным. Они обсудили подготовку к отчету о работе Счетной палаты за 2020 год", - сказали в пресс-службе.

На встрече было отмечено, что взаимодействие Счетной палаты и депутатов Госдумы идет эффективно.

Отчет о работе Счетной палаты в Госдуме за предыдущий год запланирован на апрель.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияКудрин, Алексей Леонидович
Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением фондовых индексов
В частности, индекс Мосбиржи вырос до 3489,07 пункта
Читать полностью