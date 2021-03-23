Bloomberg: ЕС может разделить с Британией поставки вакцины AstraZeneca из Нидерландов

ТАСС, 23 марта. Европейский союз изучает возможность разделить с Великобританией поставки вакцины британско-шведской компании AstraZeneca из Нидерландов, чтобы избежать блокирования экспорта препарата в Соединенное Королевство. Об этом в понедельник со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg .

По его данным, Великобритания уже направила бывшего посла в Брюссель в качестве спецпредставителя на переговоры с Еврокомиссией для разрешения вопроса с поставками вакцины. Личность дипломата не уточняется.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Европейский союз будет тщательно изучать все запросы на экспорт производимой на территории объединения вакцины AstraZeneca в Великобританию, пока производитель не выполнит свои обязательства по поставкам в страны ЕС. Представитель ЕС добавил, что завод по производству препарата в Нидерландах к настоящему моменту не получал крупных заявок на поставки в Соединенное Королевство, но в случае появления таких запросов они, вероятно, будут отклонены.

В опубликованном 20 марта интервью газете Funke председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пригрозила AstraZeneca запретом на экспорт ее вакцины из ЕС в связи с сокращением согласованных поставок в страны сообщества. До этого фон дер Ляйен заявляла, что в условиях нехватки вакцин Евросоюз продолжит использовать механизм контроля за их экспортом, но будет преимущественно ограничивать поставки лишь в страны с более высокими темпами вакцинации. По словам главы ЕК, за полтора месяца существования этого механизма запретили лишь одну поставку - 250 тыс. доз для Австралии. Фон дер Ляйен предупредила страны - производители вакцин, где действуют собственные экспортные ограничения, подразумевая в первую очередь Великобританию и США, что Брюссель рассчитывает на беспрепятственный экспорт их продукции в Евросоюз.