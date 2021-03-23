Австралия и Новая Зеландия выступили в поддержку санкций против Китая

СИДНЕЙ, 23 марта. /ТАСС/. Главы МИД Австралии и Новой Зеландии во вторник выступили с совместным заявлением в поддержку санкций, введенных в понедельник Великобританией, странами ЕС, Канадой и США в отношении чиновников и одной организации Китая, причастных к приписываемым им нарушениям прав человека.

"Австралия и Новая Зеландия приветствуют меры [в отношении КНР], принятые Великобританией, Евросоюзом, Канадой и Соединенными Штатами", - указано в совместном заявлении министра иностранных дел Австралии Марис Пейн и главы внешнеполитического ведомства Новой Зеландии Нанаии Махуты.

В нем также подчеркивается, что "правительства Австралии и Новой Зеландии выражают серьезную озабоченность" в связи с положением этнических уйгуров и других мусульманских меньшинств в Синьцзяне [в Синьцзян-Уйгурском автономного районе (СУАР) КНР]".

Санкции в отношении ряда китайских чиновников и одной организации были введены в понедельник Великобританией, 27 странами ЕС, Канадой и США "за преследования уйгурского мусульманского меньшинства в Синьцзяне".

В августе 2018 года представители Управления верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что в их распоряжение поступили данные о том, что в исправительных лагерях СУАР могут противозаконно содержаться до 1 млн уйгуров, представляющих одно из наиболее многочисленных национальных меньшинств Китая. Власти КНР многократно опровергали информацию о существовании масштабной сети пенитенциарных учреждений в Синьцзяне, утверждая, что в регионе функционируют центры образования и профессиональной подготовки, где содержатся попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица.