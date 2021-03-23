"Высочайший" установил диапазон цен в рамках IPO

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Золотодобывающая компания "Высочайший" (GV Gold) установила ценовой диапазон в рамках первичного публичного размещения (IPO) на уровне 1,65-2,05 тыс. руб. за акцию. В рамках размещения компания может предложить порядка 37% своих акций, говорится в сообщении GV Gold.

"Предполагаемый ценовой диапазон в рамках предложения установлен на уровне от 1,65 тыс. руб. до 2,05 тыс. руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 90,7 млрд руб. до 112,7 млрд руб. Окончательная цена предложения будет определена по завершению процесса формирования книги заявок и объявлена приблизительно 30 марта 2021 года", - сказано в сообщении.

Процесс формирования книги заявок начинается 23 марта, завершение ожидается приблизительно 29 марта. Компания может предложить в рамках IPO порядка 37% своих акций, при этом объем может быть снижен "в связи с выкупом акций в ходе стабилизации", отмечает золотодобытчик.

Ранее источник, знакомый с параметрами размещения, сообщал ТАСС, что "Высочайший" планирует привлечь порядка $500 млн в ходе IPO на Московской бирже.

"Высочайший" намерен 23 марта подать заявку на допуск акций к торгам на Московской бирже. Предположительно торги акциями начнутся на Московской бирже 30 марта.

"Ожидается, что в связи с предложением будут заключены стабилизационные соглашения, в соответствии с которыми Goldman Sachs International ("стабилизационный менеджер"), действуя от лица андеррайтеров, обеспечит приобретение одним из своих аффилированных лиц до 13% акций с целью поддержания цены акций на более высоком уровне, чем который иначе мог бы преобладать на открытом рынке", - отмечает компания.

Такие приобретения могут проводиться в течение 30 дней с момента определения цены предложения, а впоследствии будут выкуплены продающими акционерами.

О компании

"Высочайший" разрабатывает месторождения золота в Иркутской области и Якутии. Основными акционерами компании являются председатель совета директоров Сергей Докучаев и члены совета директоров Наталия Опалева и Валериан Тихонов - на конец 2020 года, согласно отчетности, они владели по 20,36% компании каждый.