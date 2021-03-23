Более 40 стран примут участие в авиасалоне МАКС в июле

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Более 40 стран хотят принять участие в Международном авиационно-космическом салоне (МАКС), который пройдет в подмосковном Жуковском в июле, говорится в сообщении Минпромторга РФ. Страной-партнером станет Казахстан, с которым планируется подписать ряд важных соглашений.

"Намерение принять участие в МАКС-2021 уже выразили представители более 40 стран практически всех континентов, в первую очередь, конечно, - партнеры России по ЕАЭС", - говорится в сообщении по итогам совещания оргкомитета по подготовке к авиасалону под председательством главы Минпромторга Дениса Мантурова.

"Самое главное - МАКС состоится, это решение согласовано. Значит, мы должны провести это мероприятие на неизменно высоком уровне, как это было всегда. Уже есть ясность относительно участия ключевых российских предприятий. Кроме того, зарубежные партнеры, несмотря на пандемию COVID, заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке", - сказал министр.

Он призвал конвертировать повышенный интерес, который проявляется к авиасалону, в контракты и совместные проекты.

"Страной-партнером МАКС-2021 станет Казахстан, с которым запланировано подписание ряда соглашений и обсуждение важнейших направлений сотрудничества, в частности локализация производства гражданских вертолетов в Республике Казахстан, реализация совместных проектов создания и освоения серийного производства (крупноузловой сборки) легкого многоцелевого самолета "Байкал" и нового турбовинтового регионального самолета ТВРС, организация центра технического обслуживания и ремонта", - добавил министр.

Основной темой авиасалона станет поиск и реализация новых направлений и путей развития авиастроения и космонавтики в меняющихся экономических условиях, отмечает министерство. Также запланировано проведение четвертого аэрокосмического конгресса.

На авиасалоне планируется показать самолеты ЛМС "Байкал", Ил-114-300, МС21-310 с двигателем ПД-14, Су-30СМ2 с двигателем АЛ41Ф1С, вертолеты Ансат-М, Ка-226Т, Ка-32А11М, Ми-171А3.

Международный авиационно-космический салон пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, сообщала в декабре пресс-служба устроителя мероприятия - АО "Авиасалон".