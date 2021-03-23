Жизненно важные лекарства составляют более половины фармрынка в России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты составляют около 56-57% российского фармрынка в натуральном выражении. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Центра поддержки перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") со ссылкой на данные системы маркировки.

"Лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов составляют около 56-57% рынка в натуральном выражении. Таковы данные анализа заказа кодов маркировки в системе "Честный знак", - сообщила пресс-служба.

Анализ рынка лекарственных препаратов с помощью системы маркировки стал возможен после того, как 1 июля 2020 года маркировка лекарств стала обязательной. В ЦРПТ сообщают, что к настоящему времени для лекарственных препаратов эмитировано более 7 млрд кодов маркировки, из них около 4 млрд приходится на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

"Еженедельный объем производства в среднем составляет 150 млн упаковок - в зависимости от недели и количества выходных дней. В октябре, ноябре и декабре было видно увеличение производства, что объясняется и спросом, и сезонностью. По прошествии года можно будет увидеть полный срез российского рынка лекарств, производства, оборота и потребления отечественных и импортных препаратов", - цитируют в пресс-службе руководителя товарной группы "Фарма" ЦРПТ Егора Жаворонкова.