Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился на 0,23%, индекс РТС - на 0,55%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи потерял 0,23% и достиг 3481,11 пункта, индекс РТС снизился на 0,55% - до 1459,51 пункта.

К 10:50 мск биржевые индексы ускорили падение. Индекс Мосбиржи находился на уровне 3469,76 пункта (-0,55%), индекс РТС опустился на 1,13% - до отметки 1451,03 пункта.

Стоимость майского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,21% - до 63,84 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,5% и торгуется на уровне 60,79 доллара за баррель.