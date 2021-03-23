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Bloomberg: Microsoft ведет переговоры о покупке Discord за более чем $10 млрд

При этом мессенджер может предпочесть продаже проведение IPO

ТАСС, 23 марта. Microsoft ведет переговоры о приобретении мессенджера Discord за более чем $10 млрд, сообщило вечером в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, компании находятся в процессе обсуждения, решение о сделке еще не принято. При этом один из источников отметил, что Discord может предпочесть продаже проведение первичного публичного размещения акций (IPO).

Также сообщается, что владельцы мессенджера ранее вели переговоры с компаниями Epic Games и Amazon.

По информации Bloomberg, Discord имеет более 100 млн активных пользователей в месяц.

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