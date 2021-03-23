В России расходы на зарплаты педагогов в детсадах и школах составляют 102,7 млрд рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Расходы на выплату зарплат педагогам в дошкольных учреждениях образования и школах России составляют примерно 102,7 млрд рублей. Об этом сообщил во вторник министр просвещения Сергей Кравцов на заседании комитета Госдумы по образованию и науке.

"На сегодняшний день на зарплату примерно тратится, дошкольное образование и школы, 102,7 млрд рублей", - сказал Кравцов.

Он отметил, что в регионах разные размеры средней зарплаты. "Каждая школа фактически устанавливает свою систему оплаты труда, и 50% учителей не понимают, как начисляются те или иные выплаты компенсационные. В рамках этой работы мы как раз и представим общий подход начисления заработной платы. И в этом общем подходе размер гарантированной части составляет не менее 70%", - отметил министр.