Операторы за полгода заблокировали 40 млн звонков с подменой номера в России

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Минцифры РФ и операторы связи в рамках эксперимента заблокировали за полгода около 40 млн звонков с подменой номера, совершаемых через иностранные сервисы. Об этом в ходе заседания межфракционной рабочей группы Госдумы по борьбе с киберпреступностью сообщил замдиректора департамента государственной политики в сфере связи Минцифры РФ Александр Горовенко.

"Министерством, кроме разработки нормативных вопросов, проведен эксперимент, когда пять крупнейших операторов связи блокировали с этих тяжелых направлений (подмена номеров, в том числе через IP-телефонию, с использованием зарубежных сервисов - прим. ТАСС) телефонные звонки на сети связи общего пользования с ресурсов нумерации РФ абонентов, очевидно не находящихся в роуминге. За полгода проведения эксперимента было заблокировано порядка 40 млн таких вызовов. По снижению этой активности можно судить, что инструмент этот действительно крайне эффективен", - сказал он.

По словам Горовенко, эксперимент проходил по инициативе самих операторов, поэтому, чтобы распространить такой метод борьбы на всех участников рынка, необходимо принять соответствующие законодательные изменения.