РБК: "Газпром" оценил переход на российский софт в 180 млрд рублей

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Переход к 2025 году на российское программное обеспечение и радиоэлектронное и телекоммуникационное оборудование будет стоить "Газпрому" 180 млрд рублей и создаст риски негативного влияния на экономические показатели холдинга. Об этом пишет газета РБК со ссылкой на письмо главы "Газпрома" Алексея Миллера в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

"Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома", - цитирует издание Миллера, с копией которого ознакомилась редакция РБК. При этом в письме Миллера не приводятся обоснования и расчет потенциальной суммы ущерба.

Глава холдинга в письме просит исключить конкретные сроки перехода на российских софт и оборудование (согласно текущей версии документа, на российское ПО нужно перейти до 1 января 2024 года, а на оборудование - к началу 2025 года).

В Минцифры ТАСС подтвердили, что письмо с позицией "Газпрома" по переходу субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на преимущественно отечественное программное обеспечение (ПО) и оборудование находится на рассмотрении в ведомстве.

Также в Минцифры журналистам добавили, что предлагаемое регулирование не направлено на безусловное использование и замену всего иностранного программного обеспечения, телекоммуникационного оборудования и радиоэлектронной продукции. "Преимущественное использование означает, что при наличии выбора между аналогичным российским и иностранным ПО и оборудованием, приоритет должен отдаваться российскому ПО и оборудованию", - сказали в министерстве.

Кроме того, соответствующий проект постановления правительства предусматривает ряд исключений, учитывающих специфику всех отраслей, а также отсутствие на сегодняшний день отдельных российских аналогов используемых или планируемых к использованию на объектах КИИ оборудования, продукции и программного обеспечения, добавляют в Минцифры.