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Курс доллара на Мосбирже превысил 76 рублей

В ходе торгов на Московской бирже валюта росла на 1,42%

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже рос на 1,42% к закрытию предыдущей сессии и достигал 76,0075 руб., свидетельствуют данные площадки на 12:39 мск.

В последний раз курс доллара находился выше 76 руб. 4 февраля 2021 года.

К 12:50 мск доллар составлял 76,1675 руб. (+1,64%), а евро - 90,5925 руб. (+1,31%).

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижалась на 3,5% - до $62,36 за баррель. Нефть сорта WTI дешевела на 3,54%, до $59,38 за баррель.

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