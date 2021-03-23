Госдума наделяет кабмин правом разрешать выпуск лекарств без санкции патентообладателя

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект, который дает право правительству использовать изобретения и полезные модели, а также выпускать лекарства без разрешения патентообладателя в интересах национальной безопасности в экстренных случаях, в том числе для защиты здоровья граждан, а также определять порядок компенсации правообладателю.

Согласно действующим нормам Гражданского кодекса, правительство "имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации".

Законопроектом предлагается уточнить, что такое право возникает "в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан". Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты будут утверждаться правительством.

Как утверждают разработчики в пояснительных материалах, предложенные изменения "создают возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, которые необходимы для жизни и здоровья населения".