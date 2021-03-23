{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с 12 февраля

Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с 12 февраля - данные торгов.

РБК: "Газпром" оценил переход на российский софт в 180 млрд рублей
При этом в письме главы холдинга Алексея Миллера в адрес премьер-министра Михаила Мишустина не приводятся обоснования и расчет потенциальной суммы ущерба
Читать полностью