Цена нефти Brent опустилась ниже $62 за баррель впервые с 12 февраля

РБК: "Газпром" оценил переход на российский софт в 180 млрд рублей

При этом в письме главы холдинга Алексея Миллера в адрес премьер-министра Михаила Мишустина не приводятся обоснования и расчет потенциальной суммы ущерба

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