Сеть дискаунтеров "Чижик" может достигнуть размеров "Пятерочки"

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сеть дискаунтеров "Чижик" может стать сопоставимой с сетью "Пятерочки", которая насчитывает более 16,7 тыс. магазинов. Об этом сообщил директор по стратегии Х5 Владимир Салахутдинов на конференции "Ретейл в России", организованной газетой "Ведомости".

"Мы видим, что это формат, который вполне может за достаточно короткое время стать сопоставимым с "Пятерочкой" по размеру", - сообщил он, отметив, что в перспективе X5 рассматривает также доставку из "Чижика", если она будет востребована у потребителей.

Ранее главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман сообщал, что ретейлер может принять решение о масштабировании дискаунтеров в декабре.

В 2020 году открыто четыре первых магазина в Московском регионе. В 2021 году был открыт первый дискаунтер за пределами Московского региона - в Твери. В 2021 году планируется открыть еще 45 точек. Торговая площадь дискаунтера составляет около 250 кв. м. Ассортимент включает около 800 наименований продукции. Акцент в новом формате сделан на собственных торговых марках. В целевой модели их доля составит 60%.

X5 Retail Group управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом "Пятерочка", супермаркетами под брендом "Перекресток" и гипермаркетами под брендом "Карусель". Сеть включает в себя 17,7 тыс. магазинов.