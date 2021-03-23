Жители регионов РФ направили почти 100 заявок на "арктический гектар" в Карелии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Республики Карелия получили почти 100 заявок от жителей из разных регионов России на участие в программе "Арктический гектар", которая будет запущена в северных районах региона в августе. Граждане планируют заниматься на полученной земле туризмом, сельским хозяйством и жилищным строительством, сообщил во вторник журналистам глава республики Артур Парфенчиков.

В Арктическую зону РФ в Карелии входят пять муниципальных районов и один городской округ: Кемский, Беломорский, Лоухский, Калевальский, Сегежский районы, а также город Костомукша.

"У нас уже сейчас 98 заявок на "арктический гектар". У нас муниципалитеты формируют земли, которые мы планируем использовать с августа <...> для предоставления "арктического гектара". И уже 98 заявок у нас есть, половина из них - это ИЖС. На втором месте люди, которые хотят заниматься сельским хозяйством, даже садоводством", - сказал Парфенчиков.

Он также добавил, что на получение "арктического гектара" в Карелии подали заявки жители разных регионов страны. "Что интересно, с Дальнего Востока есть обращения от граждан, которые хотели бы на севере Карелии заняться сельским хозяйством. <...> Кто-то хочет заняться туризмом с использованием этого гектара, кто-то - организацией охоты", - уточнил глава республики.

Программа "Арктический гектар" включает право на получение земельных участков в первые шесть месяцев действия закона на территории Арктики для граждан, зарегистрированных в соответствующих субъектах и муниципальных образованиях, а по истечении этого периода такое право появится у любого гражданина России, а также у участника государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 гектара сроком на пять лет, а затем оформить в собственность или долгосрочную аренду. Использовать землю можно для строительства жилого дома или ведения любой экономической деятельности, включая создание приусадебного хозяйства, оказание различных видов услуг, в том числе туристических.