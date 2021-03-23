Власти Карелии модернизируют Беломорско-Балтийский канал за счет резидентов АЗРФ

ТАСС, 23 марта. Власти Республики Карелия за счет привлечения резидентов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) рассчитывают модернизировать и возобновить работу Беломорско-Балтийского канала, соединяющего Белое море с Онежским озером и имеющего выход в Балтийское море. Это позволит ускорить доставку грузов в регионы Балтики, а также по Северному морскому пути, сообщил во вторник журналистам глава республики Артур Парфенчиков.

"Что касается основных направлений развития экономики, которые мы определяем для нашей арктической территории, это модернизация Беломорско-Балтийского канала. Здесь речь идет о создании системы загрузки этого канала. Сам канал сейчас используется очень мало, но в рамках взаимодействия с министерством транспорта, министерством экономики, имею в виду федеральные наши органы, с учетом развития Северного морского пути, мы могли бы дать каналу вторую жизнь. Он в значительной степени сокращает путь в сторону балтийского региона, волго-каспийского и далее на юг", - сказал Парфенчиков.

Он также добавил, что власти Карелии с реализацией проектов Арктической зоны рассчитывают ускорить развитие промышленности, а также начать разработку месторождения строительного камня.

"Карелия обладает уникальными, огромными запасами строительного камня. Этот камень может быть использован и для нашей Арктической зоны и через связку Беломоро-Балтийского канала поступать на стройки как минимум европейской части России. Также мы включили в планы создание и развитие минерально-сырьевых центров восточно-карельской медно-золотой молибденово-рудной зоны. С учетом преференций, которые предоставляет Арктическая зона, мы легче найдем инвесторов, которые заинтересуются нашими запасами руд полиметаллов", - уточнил глава региона.

В Карелии к Арктической зоне относятся шесть территорий, это Беломорский, Лоухский, Кемский районы, а также включенные недавно Сегежский, Калевальский районы и Костомукшский городской округ. Ранее сообщалось, что лидером по привлечению новых инвестиций в регион от резидентов АЗРФ является Мурманская область, на ее долю приходится 39% новых инвестиций, далее следует Архангельская область - 15% от общего объема инвестиций, за ней Республика Карелия - 14%.