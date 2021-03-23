"Газпром" надеется на снижение влияния коронавируса на потребление газа в ЕС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса и последующие за ней ограничения привели к падению потребления газа в Европе на 5,6 млрд куб. м, но "Газпром" надеется, что уже в этом году влияние пандемии на объемы потребления газа будет снижаться на фоне ослабления и снятия ограничительных мер. Такое мнение высказал начальник управления структурирования контрактов и ценообразования ООО "Газпром экспорт" Сергей Комлев в статье для корпоративного журнала "Газпрома".

По его оценке, из-за теплой зимы 2019-2020 года потребление газа в Европе упало на 13,9 млрд куб. м.

"Согласно модели ООО "Газпром экспорт", которая оценивает вклад погодного фактора, он дал 13,9 млрд куб. м снижения потребления газа в 2020 году из общего в 19,5 млрд куб. м. Остаток в 5,6 млрд куб. м можно в основном отнести на влияние пандемии. В целом значение ковида не стоит преувеличивать, и в 2021 году его влияние, вероятнее всего, сойдет на нет после снятия ограничительных мер и полного выхода из режима локдауна", - пишет Комлев.

Как на потреблении газа сработает погодный фактор в этом году, "можно только гадать". Но холодные первые месяцы года позволяют надеяться, что погодные аномалии 2020 года не повторятся, добавляет Комлев.

Влияние СПГ

По словам Комлева, визитной карточкой минувшего года на мировом газовом рынке стала рекордно высокая волатильность цен на нефть и газ в Европе, Азии и США. Кроме погодного фактора, этому способствовали и перетоки гибкого СПГ с рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) на рынок Европы. По оценке Комлева, почти 50 млрд куб. м гибкого СПГ были направлены из Азии в Европу в 2019 году и более 10 млрд куб. м - в первом полугодии 2020 года.

"Из-за теплых зим газ из ПХГ отбирался плохо, поэтому летом 2020 года даже возникла угроза того, что к началу отопительного сезона объема европейских хранилищ будет недостаточно, чтобы разместить рекордные объемы гибкого СПГ. Именно они и стали виновником обрушения цен в Европе в первом полугодии", - поясняет Комлев.

Возвращение гибкого СПГ в Европу в 2021 году неизбежно, и это также будет влиять на цены на газ, но уже не так сильно, как в прошлом году, в том числе и на фоне сильного истощения запасов газа в ПХГ Европы, подчеркивает он.

"Дело в том, что количество газа в европейских хранилищах в настоящее время уже опустилось ниже многолетней средней. По состоянию на 28 февраля 2021 года уровень запасов составляет 40 млрд куб. м, что на 63 млрд куб. м ниже максимума закачки прошлого года и на 2 млрд ниже их объемов на ту же дату. Запасы в европейских ПХГ будут еще более истощены к моменту начала нового сезона их заполнения в апреле. Это позволяет рассчитывать на то, что ситуация с избыточными запасами, характерная для прошлого года, когда их превышение над многолетней средней достигло в мае 2020 года 29 млрд куб. м, не повторится", - считает Комлев.

"Газпром" 22 марта сообщил, что потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 млрд куб. м газа и подъем газа из хранилищ еще продолжается. Чтобы восполнить этот объем, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году. По данным "Газпрома", запасы газа в ПХГ Германии опустились до 26%, в Нидерландах - до 24%, во Франции - до 18%, в Австрии - до 29%. Со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe холдинг отметил, что оставшийся к 21 марта объем газа в европейских ПХГ на 24,5 млрд куб. м меньше, чем в прошлом году.