"Роствертол" сократил чистую прибыль по итогам 2020 года в 23 раза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 марта. /ТАСС/. Чистая прибыль ПАО "Роствертол" (входит в АО "Вертолеты России") по итогам 2020 года составила 292 млн рублей, что более чем в 23 раза меньше достигнутых компанией в 2019 году показателей, следует из финансового отчета за прошлый год.

Чистая прибыль ПАО "Роствертол" составила в 2020 году 292,044 млн рублей, в то время как в 2019 году компания получила 6 890,431 млн рублей. Объем продаж ПАО "Роствертол" в 2020 году составил 21 501,105 млн рублей против 38 539,332 млн рублей в 2019 году. Валовая прибыль компании сократилась более чем в пять раз до 3 561,206 млн рублей.

На фоне сокращения прибыли компания также сократила управленческие расходы до 1 575,797 млн рублей против 2 220,578 млн рублей в 2019 году.

ПАО "Роствертол" - один из крупнейших российских производителей вертолетной техники. Выпускает гражданские и военные вертолеты серии Ми-26, военные Ми-35М и Ми-28Н. "Вертолеты России" владеют 83,27% уставного капитала "Роствертола".